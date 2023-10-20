0
0
57
НОВОСТИ

Зеленского просят ввести наказание для командиров из-за огромных потерь в ВСУ

13:00 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петиция с требованием привлекать к ответственности командиров за потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) зарегистрирована на сайте президента страны Владимира Зеленского.

«Определить и внести в соответствующие законы и военные уставы ответственность и механизм привлечения к ответственности лиц командного состава всех уровней за отрицательные результаты боевых операций, а именно потери личного состава. Речь идет не только о погибших, а именно об общих потерях, которые включают погибших, раненых, пленных и пропавших без вести», — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте главы украинского государства.

Автор петиции считает, что командный состав должен нести ответственность в соответствии с участием в разработке, подготовке и реализации военных операций всех видов, а также оперативным управлением на местах. В качестве мер предлагается лишение званий, материальная или уголовная ответственность.

Автор обращения подчеркивает, что рядовым солдатам сообщили об ответственности за дезертирство или неподчинение еще в первые дни конфликта, однако командный состав до сих пор остается безнаказанным за «небрежное планирование», влекущие большие потери. «Офицеров, старшин, сержантов, командиров, которые бросают людей на смерть открыто и не стесняются даже об этом прямо говорить, вовсе никак до сих пор не наказывают, разве что переводом в другую часть», — говорится в петиции.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов. За сутки ее поддержали 454 человека. Сбор подписей будет продолжаться еще 91 день.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 20.10.2023
Система «Антифрод» за 10 месяцев предотвратила 527 млн звонков с подменой номера
0
48
12:32 20.10.2023
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 96 руб.
0
116
12:20 20.10.2023
Один из основателей ХАМАС Хасан Юсеф арестован на Западном берегу — CNN
0
133
12:05 20.10.2023
Пленный танкист ВСУ назвал плен единственным шансом выжить на запорожском направлении
0
158
12:00 20.10.2023
Удары по мирному населению неприемлемы, каким бы ни был их мотив — саудовский кронпринц
0
153
11:50 20.10.2023
«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация будут развивать сотрудничество в научно-технической сфере
0
159
11:32 20.10.2023
Болгария, Румыния и Турция намерены провести операцию по разминированию в Черном море
0
181
11:20 20.10.2023
Аббас отказался от разговора с Байденом во время его визита в Израиль 18 октября — СМИ
0
198
11:13 20.10.2023
Собянин разрешил не убирать летние веранды, которые не мешают пешеходам
0
211
11:05 20.10.2023
На долю Индии будет приходиться 18% мирового экономического роста к 2028 году — МВФ
0
211

Возврат к списку