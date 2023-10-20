Зеленского просят ввести наказание для командиров из-за огромных потерь в ВСУ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петиция с требованием привлекать к ответственности командиров за потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) зарегистрирована на сайте президента страны Владимира Зеленского.

«Определить и внести в соответствующие законы и военные уставы ответственность и механизм привлечения к ответственности лиц командного состава всех уровней за отрицательные результаты боевых операций, а именно потери личного состава. Речь идет не только о погибших, а именно об общих потерях, которые включают погибших, раненых, пленных и пропавших без вести», — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте главы украинского государства.

Автор петиции считает, что командный состав должен нести ответственность в соответствии с участием в разработке, подготовке и реализации военных операций всех видов, а также оперативным управлением на местах. В качестве мер предлагается лишение званий, материальная или уголовная ответственность.

Автор обращения подчеркивает, что рядовым солдатам сообщили об ответственности за дезертирство или неподчинение еще в первые дни конфликта, однако командный состав до сих пор остается безнаказанным за «небрежное планирование», влекущие большие потери. «Офицеров, старшин, сержантов, командиров, которые бросают людей на смерть открыто и не стесняются даже об этом прямо говорить, вовсе никак до сих пор не наказывают, разве что переводом в другую часть», — говорится в петиции.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов. За сутки ее поддержали 454 человека. Сбор подписей будет продолжаться еще 91 день.