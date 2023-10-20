Система «Антифрод» за 10 месяцев предотвратила 527 млн звонков с подменой номера

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система «Антифрод» с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года предотвратила 527 млн телефонных звонков с подменой номера, сообщает Роскомнадзор.

«527 млн телефонных звонков с подменой номера предотвратила система „Антифрод“ за 10 месяцев. Всего с декабря прошлого года на верификацию направлено 69 млрд звонков», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что к системе уже подключились более сотни российских операторов связи, включая «большую четверку», а не позднее 28 февраля 2024 года к системе должны подсоединиться все операторы. Уточняется, что через небольших операторов идет наибольший объем мошеннических звонков транзитом абонентам крупных операторов.

Система «Антифрод» проверяет, действительно ли абонент, с чьего номера происходит вызов, совершает данный звонок. Без подтверждения оператор не пропускает вызов.