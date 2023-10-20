Под руководством США мир катится в глубочайшую пропасть — Медведев

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ведут мир к глубочайшей пропасти, а их решения свидетельствуют о болезни всего общества и утрате остатков совести, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества», — написал он в своем телеграм-канале.