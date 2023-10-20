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НОВОСТИ

В сентябре выдача ипотеки в РФ побила рекорд августа

14:00 20.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Выдача ипотеки в России в сентябре побила рекорд августа. Жилищные кредиты достигли 955 миллиардов рублей, сообщает Центробанк. За месяц кредитный портфель вырос на 4,2%.

По мнению регулятора, это может быть связано со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам. Кроме того, многие опасаются дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления рубля.  Говорит Москва

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