В сентябре выдача ипотеки в РФ побила рекорд августа

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Выдача ипотеки в России в сентябре побила рекорд августа. Жилищные кредиты достигли 955 миллиардов рублей, сообщает Центробанк. За месяц кредитный портфель вырос на 4,2%.

По мнению регулятора, это может быть связано со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам. Кроме того, многие опасаются дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления рубля. Говорит Москва