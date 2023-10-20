Кремль планирует провести в этом году большую пресс-конференцию Путина — Песков
14:12 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль планирует провести большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в этом году, о сроках будет сообщено позже. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Такие планы есть, мы будем вас информировать по срокам ее проведения», — сказал Песков.
НОВОСТИ
- 14:32 20.10.2023
- Решение о начале наземной операции в секторе Газа принято — посол Израиля
- 14:30 20.10.2023
- Количество операций с дирхамами ОАЭ в Сбере достигло 9,5 тысяч в сентябре
- 14:25 20.10.2023
- Конференция «Больше чем обучение» собрала свыше 13 тысяч участников
- 14:00 20.10.2023
- В сентябре выдача ипотеки в РФ побила рекорд августа
- 13:32 20.10.2023
- За запрет цирков с животными выступают более 40% россиян - опрос
- 13:20 20.10.2023
- Под руководством США мир катится в глубочайшую пропасть — Медведев
- 13:05 20.10.2023
- Система «Антифрод» за 10 месяцев предотвратила 527 млн звонков с подменой номера
- 13:00 20.10.2023
- Зеленского просят ввести наказание для командиров из-за огромных потерь в ВСУ
- 12:32 20.10.2023
- Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 96 руб.
- 12:20 20.10.2023
- Один из основателей ХАМАС Хасан Юсеф арестован на Западном берегу — CNN
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать