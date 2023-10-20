Кремль планирует провести в этом году большую пресс-конференцию Путина — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль планирует провести большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в этом году, о сроках будет сообщено позже. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Такие планы есть, мы будем вас информировать по срокам ее проведения», — сказал Песков.