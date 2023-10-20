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Решение о начале наземной операции в секторе Газа принято — посол Израиля

14:32 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа, заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

«Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников. И поэтому без использования, в том числе, наземной операции, это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято», — сказал дипломат.

При этом Бен Цви не уточнил возможные сроки начала проведения наземной операции.

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