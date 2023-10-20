Конференция «Больше чем обучение» собрала свыше 13 тысяч участников

14:25

В СберУниверситете завершилась VII конференция «Больше чем обучение». В этом году ее тема – «Будущее уже наступило: человек, дополненный технологиями». Более 700 человек приняли участие в конференции в очном и более 13 000 в онлайн формате.

Участники обсуждали эффективное взаимодействие человека с технологиями будущего, как в условиях технологического прогресса сохранить мыслительные и креативные способности, чему и как учить, как технологии меняют сферу образования в целом и сделаем ли мы скачок благодаря развитию искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей. Мероприятие привлекло внимание всего экспертного сообщества и объединило руководителей крупнейших российских компаний, ректоров и представителей ведущих вузов, корпоративных университетов и бизнес-школ, экспертов в сфере образования, профессионалов EdTech-сообщества.

Открыл конференцию и первую панельную дискуссию президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. На ней выступили декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан, психофизиолог, профессор биофака МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Каплан, директор университета креативных индустрий Мария Ситковская и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Герман Греф подчеркнул, что главная характеристика современного мира – неопределенность. Она во многом вызвана стремительным развитием технологий и ограниченной способностью человека быстро адаптироваться к этим изменениям. Ключевая технология, которая меняет все вокруг – искусственный интеллект.

«Сегодня искусственный интеллект приобретает свойства, которые ранее были присущи только человеку: креативность и эмерджентность, то есть способность выдавать нечто новое, то, чего не было в элементах, которые входят в его состав, – отметил Герман Греф. – Искусственный интеллект полностью будет трансформировать мир вокруг нас, он уже это делает. В связи с этим возникают вопросы: как изменится наша профессия? Как изменится человек? Перед нами стоят два вызова. Первый – быть open-minded, открытым всему новому. Второй – самоактуализироваться, постоянно расширять сферу своего образования, повышать конкурентоспособность, стараться быть лучшим в своей профессии. Еще одна тема, которая становится все более и более актуальна для человека в современном мире – мотивация и самомотивация. Потому что мотивированные люди могут достичь чего угодно».

Панельная дискуссия была посвящена тому, как сохранить способность думать, эффективно развиваться на протяжении всей жизни, в том числе используя современные цифровые технологии и решения. Сегодня возможности ИИ кажутся безграничны, а есть ли предел развития человеческого мозга. Участники дискуссии высказали мнение о том, как человеку выстроить свою жизнь в условиях огромного количества информации и как расставлять приоритеты в профессиональной деятельности: что делать самостоятельно, а что можно передать в работу искусственному интеллекту. Аудитория также участвовала в дискуссии через интерактивы и участие в опросах.

Конференция проходила в трех тематических треках – со своими интерактивными сессиями и панельными дискуссиями: «Мастерская развития человека»; «Лаборатория человекоцентричных технологий»; «Центр внедрения EdTech».

На треке «Мастерская развития человека» участники рассказали, в чем состоит миссия корпоративных университетов при обучении человека будущего, и поговорили о человекоцентричности – о том, как трансформируются культура, подходы и процессы, смещая фокус на самого человека. Дискуссии трека «Лаборатория человекоцентричных технологий» были посвящены будущему генеративных моделей. Спикеры обсудили, как пользоваться технологиями, чтобы наращивать интеллектуальные способности, а не терять их. Трек «Центр внедрения EdTech» был посвящен тому, как EdTech-технологии помогают сделать обучение человекоцентричным и какие существуют стратегии и лайфхаки непрерывного обучения.

Также в день конференции наградили победителей конкурса EdTech-компаний. 12 проектов, прошедших отборочный тур, были представлены на выставке EdTech-продуктов, а три самых лучших получили награды.

Гости конференции приняли участие в квестах и конкурсах с искусственным интеллектом, прогулялись с аудиогидами по кампусу СберУниверситета и ознакомились с онлайн-сервисом для разработки эффективного обучения «Лаборатория EduTech». В рамках мероприятия также были представлены технологические сервисы Сбера и компаний-партнеров, полезные для образования: нейросеть Kandinsky и нейросетевая модель GigaChat, образовательная платформа Edutoria и другие.

В течение всего дня гости конференции могли принять участие в конкурсе на лучшую иллюстрацию, сгенерированную нейросетью Kandinsky. Так как программа всей конференций была связана с идеями писателей-фантастов, участникам предложили выбрать одну из девяти книг, прочитать ее описание и с помощью нейросети создать иллюстрацию к этой книге. Победители получили книги и фирменный мерч. Кроме того, все могли получить консультации от методологов СберУниверситета о том, как запустить новую образовательную программу или улучшить действующую, как понять результативность обучения, как подобрать инструменты для образовательных задач. Участники онлайн-формата получили доступ к методологическим материалам СберУниверситета.

Онлайн-трансляцию сессий конференции с участием СберКота можно было бесплатно посмотреть из любой точки мира.