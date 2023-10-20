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НОВОСТИ

Песков назвал неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС

15:00 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, сопоставившего политику российского лидера Владимира Путина и действия ХАМАС.

«Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слова Байдена.

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