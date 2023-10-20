Количество операций с дирхамами ОАЭ в Сбере достигло 9,5 тысяч в сентябре
14:30 20.10.2023
Дирхам вошел в четверку самых популярных валют банка, с которыми клиенты совершают операции. За полгода объемы операций с этой валютой выросли в 3 раза.
«Дирхам ОАЭ – дружественная валюта, которая все больше привлекает внимание туристов и тех, кто рассматривает валюту для вложений, – отметил Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка. – В России спрос на дирхамы растет: в сентябре количество операций с этой валютой достигло 9,5 тысяч. Поэтому банк увеличил число офисов для обмена наличных дирхамов. Теперь их 334, а находятся они в Москве, Санкт-Петербурге и еще 142 российских городах».
Дирхам стабилен и привязан к доллару: 1 доллар равен 3,6725 дирхама ОАЭ уже несколько десятилетий. Поэтому валюту покупают не только для поездок в эту страну, но и для диверсификации сбережений.
Приобрести в Сбере можно как наличные, так и безналичные дирхамы. В связи с ограничением Банка России, снять купленную на счет валюту можно только в рублях.
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