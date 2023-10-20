0
0
138
НОВОСТИ

Испанский корабль сопроводил подлодку и буксир РФ в Средиземном море

15:12 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабль ВМС Испании Rayo сопроводил российскую подводную лодку и буксир, которые следовали через Средиземное море к югу от Балеарских островов. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее версии, 11 октября Rayo обнаружил суда РФ вблизи исключительной экономической зоны Испании. Корабль ВМС королевства сопроводил их до тех пор, пока они не покинули воды, находящиеся в испанской зоне ответственности.

Отмечается, что подлодка и буксир не заходили в территориальные воды пиренейского королевства. В Минобороны Испании добавили, что процесс сопровождения является обычной практикой для всех судов, которые приближаются к зонам интереса страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 20.10.2023
ВС РФ за неделю уничтожили 12 украинских самолетов, 7 из них за прошедшие сутки — МО
0
23
15:12 20.10.2023
Испанский корабль сопроводил подлодку и буксир РФ в Средиземном море
0
52
10:32 20.10.2023
В Израиле объявили эвакуацию города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном
0
111
10:05 20.10.2023
КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые «хотят развязать ядерную войну»
0
118
09:20 20.10.2023
Израильская армия начнет наземную операцию в Газе в ближайшие дни — экс-премьер Израиля
0
118
09:05 20.10.2023
США провели испытания на ядерном полигоне
0
134
09:00 20.10.2023
Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
0
133
18:32 19.10.2023
Пентагон выпустил доклад, посвященный ядерным вооружениям Китая
0
199
17:40 19.10.2023
Источник в Пентагоне подтвердил атаку на базу США в Сирии — Fox News
0
213
17:00 19.10.2023
Израиль получил первую партию бронетехники из США взамен поврежденной в боях — Минобороны
0
237

Возврат к списку