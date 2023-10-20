Путин увеличил штатную численность центрального аппарата Росгвардии

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность центрального аппарата Росгвардии почти на 200 человек. Указ размещен в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в количестве 2297 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе военнослужащих в количестве 1 615 человек, сотрудников — 601 человека, федеральных государственных гражданских служащих — 81 человека», — говорится в документе.