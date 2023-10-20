0
0
43
НОВОСТИ

ВС РФ за неделю уничтожили 12 украинских самолетов, 7 из них за прошедшие сутки — МО

16:00 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили за неделю 12 украинских самолетов, из них 7 — за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них 10 [истребителей] Миг-29 и 2 штурмовика Су-25, а также 2 вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны РФ было сбито семь украинских самолетов Миг-29.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 20.10.2023
ВС РФ за неделю уничтожили 12 украинских самолетов, 7 из них за прошедшие сутки — МО
0
30
15:12 20.10.2023
Испанский корабль сопроводил подлодку и буксир РФ в Средиземном море
0
57
10:32 20.10.2023
В Израиле объявили эвакуацию города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном
0
113
10:05 20.10.2023
КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые «хотят развязать ядерную войну»
0
120
09:20 20.10.2023
Израильская армия начнет наземную операцию в Газе в ближайшие дни — экс-премьер Израиля
0
121
09:05 20.10.2023
США провели испытания на ядерном полигоне
0
137
09:00 20.10.2023
Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
0
135
18:32 19.10.2023
Пентагон выпустил доклад, посвященный ядерным вооружениям Китая
0
201
17:40 19.10.2023
Источник в Пентагоне подтвердил атаку на базу США в Сирии — Fox News
0
216
17:00 19.10.2023
Израиль получил первую партию бронетехники из США взамен поврежденной в боях — Минобороны
0
239

Возврат к списку