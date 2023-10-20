ВС РФ за неделю уничтожили 12 украинских самолетов, 7 из них за прошедшие сутки — МО
16:00 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили за неделю 12 украинских самолетов, из них 7 — за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них 10 [истребителей] Миг-29 и 2 штурмовика Су-25, а также 2 вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что только в течение последних суток средствами противовоздушной обороны РФ было сбито семь украинских самолетов Миг-29.
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