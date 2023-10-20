В Грузии разработали план на случай ядерной войны
16:12 20.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Грузии разработали план на случай ядерной войны. Для каждого ведомства прописан порядок действий. Об этом со ссылкой на главу Службы государственной безопасности республики Георгия Лилуашвили пишет агентство Sputnik Грузия.
«Вам известно, что существующие вызовы не исключают применения ядерного оружия. Я не имею в виду нашу страну, я имею в виду регион в целом. Под руководством правительства с участием ведомств реагирования и нашей Службы госбезопасности разработан и утверждён план действий, согласно которому для каждого ведомства расписан сценарий действий», — сказал Лилуашвили.
Он также добавил, что у Минздрава есть конкретный план по запасам медикаментов, оказанию экстренной помощи населению, а также организации бомбоубежищ. Говорит Москва
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