ЕС может расширить миссию в Армении в ответ на угрозу со стороны Азербайджана
16:32 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз может расширить свою наблюдательную миссию в Армении в ответ на угрозы суверенитету и территориальной целостности республики со стороны Азербайджана. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.
«Мы ясно сказали президенту [Азербайджана Ильхаму] Алиеву, что мы обеспокоены любой попыткой подрыва суверенитета и территориальной целостности Армении. Это (атака на Армению — прим. ТАСС) было очень серьезно. Наша миссия была бы усилена. Это то, что мы говорим Баку», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не боится ли ЕС, что из-за его слабой реакции на военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе Баку может в ближайшее время атаковать территорию Армении.
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