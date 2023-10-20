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НОВОСТИ

ЕС может расширить миссию в Армении в ответ на угрозу со стороны Азербайджана

16:32 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может расширить свою наблюдательную миссию в Армении в ответ на угрозы суверенитету и территориальной целостности республики со стороны Азербайджана. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

«Мы ясно сказали президенту [Азербайджана Ильхаму] Алиеву, что мы обеспокоены любой попыткой подрыва суверенитета и территориальной целостности Армении. Это (атака на Армению — прим. ТАСС) было очень серьезно. Наша миссия была бы усилена. Это то, что мы говорим Баку», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не боится ли ЕС, что из-за его слабой реакции на военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе Баку может в ближайшее время атаковать территорию Армении.

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