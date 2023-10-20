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НОВОСТИ

Собянин рассказал о скором окончании реконструкции развязки МКАДа с улицей Верхние Поля

16:15 20.10.2023

В Москве на три месяца раньше установленного срока – в марте 2024 года будет завершено возведение транспортной развязки на пересечении МКАДа с улицей Верхние Поля. По словам мэра столицы Сергея Собянина, развязка улучшит транспортную доступность пяти районов Москвы и Подмосковья.

Реконструкция развязки началась в апреле 2021 года. Градоначальник назвал объект весьма сложным. «Четыре путепровода, четыре инженерных сооружения мы уже запустили, еще осталось четыре, - сообщил мэр. - Они в достаточно высокой степени готовности. Поэтому считаю, что на месяца три раньше установленных сроков можно запустить эту развязку. То есть в марте месяце здесь должны машины уже поехать».

По словам генерального директора компании-подрядчика «МИКС» Фарита Хайдарова, работы идут в соответствии с графиком, на объекте в круглосуточном режиме занят 450 сотрудников.

В сентябре 2022 года был открыт путепровод над МКАДом длиной 115 м с шестью полосами движения, в июле 2023 года были введены две эстакады-съезда с улицы Верхние Поля и Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД в сторону улицы Капотня.

При выполнении проекта строители уложат 15,6 км дорог, а также создадут восемь искусственных сооружений протяженностью свыше 4,5 км. Сейчас строятся два путепровода через пути грузовой ветки Московской железной дороги вдоль внешней и внутренней сторон МКАДа, две эстакады-съезда с внешней стороны МКАДа на Верхние Поля в сторону центра и к торговому комплексу, эстакада-съезд с внутренней стороны МКАДа на боковой проезд в сторону Новоегорьевского шоссе. Идет реконструкция прямого хода МКАД и прилегающей улично-дорожной сети.

Работы на развязке обеспечат беспрепятственный выезд на МКАД с Южной рокады, а также съезды с МКАД и Южной рокады на Новогорьевское шоссе.

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