Балтику нужно перекрыть, если Balticconnector повредила РФ, считает президент Латвии
17:00 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс должен остановить проход судов по Балтийскому морю в случае, если причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, отметив, что перед таким шагом нужно дождаться результатов расследования.
«Конечно, это вопрос, который затрагивает целый ряд [международных] норм в области морского права, но если причастность России будет доказана, то <…> необходимо будет обсудить возможность защиты нашей (НАТО — прим. ТАСС) критической инфраструктуры, нужно будет провести переговоры о том, как мы можем перекрыть Балтийское море», — сообщил он телекомпании LSM. Однако перед тем, как выносить этот вопрос на уровень НАТО, нужно «иметь на столе ряд точных фактов», указал Ринкевичс.
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