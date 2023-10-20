Балтику нужно перекрыть, если Balticconnector повредила РФ, считает президент Латвии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс должен остановить проход судов по Балтийскому морю в случае, если причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, отметив, что перед таким шагом нужно дождаться результатов расследования.

«Конечно, это вопрос, который затрагивает целый ряд [международных] норм в области морского права, но если причастность России будет доказана, то <…> необходимо будет обсудить возможность защиты нашей (НАТО — прим. ТАСС) критической инфраструктуры, нужно будет провести переговоры о том, как мы можем перекрыть Балтийское море», — сообщил он телекомпании LSM. Однако перед тем, как выносить этот вопрос на уровень НАТО, нужно «иметь на столе ряд точных фактов», указал Ринкевичс.