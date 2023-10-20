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НОВОСТИ

Ас-Сиси на встрече с Сунаком предостерег от вытеснения палестинцев из Газы на Синай

17:12 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предостерег от вытеснения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Соответствующее заявление он сделал на встрече в Каире с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Исход мирных жителей Газы на Синая чрезвычайно опасен и может положить конец палестинскому делу», — приводит слова египетского лидера телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

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