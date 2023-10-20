Песков ответил на идею главы Латвии о закрытии Балтийского моря для РФ
17:40 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на идею президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтику для РФ, призвал его подумать, что делать с этим морем после того, как выяснятся виновные в подрыве «Северных потоков». Такое мнение представитель Кремля выразил, комментируя ТАСС инициативу остановить проход судов по Балтийскому морю в случае, если причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.
«В данном случае у господина президента Латвии хочется спросить, а что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении „Северных потоков“, что он предлагает делать с Балтийским морем в этом случае?», — сказал Песков. Он заявил, что «Россия не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода». «А вот как Латвия поведет себя в отношении случая с „Северными потоками“, нам очень интересно», — добавил он.
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