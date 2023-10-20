Нетаньяху несет личную ответственность за провал отражения атаки ХАМАС - экс-премьер Израиля
18:30 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нетаньяху несет личную ответственность за величайшую неудачу в истории Израиля», — сказал Барак в интервью германскому журналу Der Spiegel. Несмотря на предупреждения со стороны военных и представителей разведки, действующий глава правительства Израиля, по его словам, продвинул судебную реформу, которая разделила общество и тем самым ослабила страну. «Эта судебная реформа разделила страну на части. Министр обороны, начальник генерального штаба, руководители разведки и даже бывшие начальники генерального штаба неоднократно предупреждали, что планы Нетаньяху ослабляют Израиль. Он все равно продвинул ее вперед», — констатировал экс-премьер Израиля.
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