Нетаньяху несет личную ответственность за провал отражения атаки ХАМАС - экс-премьер Израиля

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак (1999-2001) заявил, что действующий глава правительства Биньямин Нетаньяху отчасти виноват в нападении радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.



«Нетаньяху несет личную ответственность за величайшую неудачу в истории Израиля», — сказал Барак в интервью германскому журналу Der Spiegel. Несмотря на предупреждения со стороны военных и представителей разведки, действующий глава правительства Израиля, по его словам, продвинул судебную реформу, которая разделила общество и тем самым ослабила страну. «Эта судебная реформа разделила страну на части. Министр обороны, начальник генерального штаба, руководители разведки и даже бывшие начальники генерального штаба неоднократно предупреждали, что планы Нетаньяху ослабляют Израиль. Он все равно продвинул ее вперед», — констатировал экс-премьер Израиля.





