0
0
31
НОВОСТИ

Нетаньяху несет личную ответственность за провал отражения атаки ХАМАС - экс-премьер Израиля

18:30 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак (1999-2001) заявил, что действующий глава правительства Биньямин Нетаньяху отчасти виноват в нападении радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.

«Нетаньяху несет личную ответственность за величайшую неудачу в истории Израиля», — сказал Барак в интервью германскому журналу Der Spiegel. Несмотря на предупреждения со стороны военных и представителей разведки, действующий глава правительства Израиля, по его словам, продвинул судебную реформу, которая разделила общество и тем самым ослабила страну. «Эта судебная реформа разделила страну на части. Министр обороны, начальник генерального штаба, руководители разведки и даже бывшие начальники генерального штаба неоднократно предупреждали, что планы Нетаньяху ослабляют Израиль. Он все равно продвинул ее вперед», — констатировал экс-премьер Израиля.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 20.10.2023
ВС РФ за неделю уничтожили 12 украинских самолетов, 7 из них за прошедшие сутки — МО
0
95
15:12 20.10.2023
Испанский корабль сопроводил подлодку и буксир РФ в Средиземном море
0
108
10:32 20.10.2023
В Израиле объявили эвакуацию города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном
0
140
10:05 20.10.2023
КНДР пригрозила превентивным ударом США, которые «хотят развязать ядерную войну»
0
148
09:20 20.10.2023
Израильская армия начнет наземную операцию в Газе в ближайшие дни — экс-премьер Израиля
0
147
09:05 20.10.2023
США провели испытания на ядерном полигоне
0
168
09:00 20.10.2023
Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
0
164
18:32 19.10.2023
Пентагон выпустил доклад, посвященный ядерным вооружениям Китая
0
226
17:40 19.10.2023
Источник в Пентагоне подтвердил атаку на базу США в Сирии — Fox News
0
238
17:00 19.10.2023
Израиль получил первую партию бронетехники из США взамен поврежденной в боях — Минобороны
0
263

Возврат к списку