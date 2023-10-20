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Сербия выдала РФ осужденный за подделку диплома врача-стоматолога

18:45 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденный за подделку диплома врача-стоматолога и уехавший за границу россиянин Дмитрий Святковский экстрадирован из Сербии в Россию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Сербия экстрадирован россиянин Дмитрий Святковский. В нашей стране он был осужден за подделку документов и приготовление к мошенничеству при получении выплат в крупном размере», — сообщила Волк.

По версии следствия, в 2017 году Святковский по объявлению в интернете купил поддельный диплом вуза по квалификации «врач-стоматолог». Он попытался трудоустроиться с фальсифицированным документом в одно из районных медучреждений Вологодской области и получить при этом выплату в 1 млн рублей по программе «Земский доктор». Администрация больницы раскрыла преступный замысел, поэтому он не был доведен до конца.

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