Решение Индии по канадским дипломатам Трюдо счет нарушением Венской конвенции

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия правительства Индии относительно дальнейшего нахождения в стране 41 канадского дипломата являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.



«Действия, предпринятые правительством Индии на этой неделе, противоречат международному праву, — сказал он. — Это нарушение Венской конвенции». Трюдо указал, что такое решение может повлечь за собой «далеко идущие последствия для дипломатического мира». Премьер-министр также указал, что действия Нью-Дели «невероятно затруднят жизнь миллионов людей в Индии и Канаде».



