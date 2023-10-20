В Лондоне возросло количество правонарушений в отношении евреев и арабов - полиция
19:45 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С 1 по 18 октября мы наблюдали 218 антисемитских противозаконных действий по сравнению с 15 за тот же период прошлого года. Аналогичным образом мы наблюдали рост числа противозаконных действий на почве исламофобии — с 42 до 101. Это представляет собой процентное увеличение на 1 353% и 140% соответственно», — информировали в Скотленд-Ярде. В полиции сообщили, что всего в связи с этими инцидентами был задержан 21 человек. Так, один из них был задержан по подозрению в порче плакатов с изображением пропавших без вести израильтян, а другой — по подозрению в создании антиисламских граффити.
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