В Хельсинки на демонстрацию в поддержку Палестины вышли сотни людей - СМИ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.



По оценкам репортера газеты, на демонстрацию пришли сотни людей. Демонстранты пришли с палестинскими флагами, обстановка была спокойная, отмечает издание.



Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения вооруженных боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. С израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,5 тыс. получили ранения.



