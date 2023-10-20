Основатель преступной кибергруппировки Ragnar Locker задержан во Франции
20:45 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В операции приняли участие правоохранительные органы 11 стран. В ходе рейдов, прошедших 16–20 октября, были проведены обыски в Испании, Латвии, Франции и Чехии и ликвидированы девять серверов в Нидерландах, Германии и Швеции. Главный подозреваемый, являющийся разработчиком вредоносного программного обеспечения Ragnar Locker, задержан в Париже 16 октября и 20 октября предстал перед судом.
По сведениям Евроюста, с помощью этого программного обеспечения злоумышленники крали и зашифровывали конфиденциальные данные различных компаний. После этого они предлагали ключ для расшифровки в обмен на выкуп в размере $5-70 млн, угрожая в обратном случае выложить данные в анонимном сегменте интернета DarkNet. В общей сложности жертвами киберпреступников с 2020 года стали 168 компаний.
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