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В ближайшие двое суток в Газу доставят первую партию гуманитарной помощи - Байден

21:30 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия гуманитарной помощи поступит в сектор Газа в течение ближайших двух суток. Об этом сообщил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов перед встречей с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

«Я получил от израильтян и президента Египта [Абдель Фаттаха ас-Сиси] гарантии того, что переход (контрольно-пропускной пункт „Рафах“ — прим. ТАСС) будет открыт», — приводят слова американского лидера журналисты пресс-пула Белого дома. «Дорога нуждалась в ремонте, она была в плохом состоянии, — сказал Байден. — Я считаю, что в ближайшие 24-48 часов первые 20 грузовиков пересекут границу».

20 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл к КПП «Рафах» на севере Синайского полуострова. Он намерен лично контролировать транспортировку гуманитарной помощи через наземный переход из Египта в Газу. Сообщалось, что первые 20 грузовиков проедут в сектор через «Рафах» уже сегодня. Как указали в администрации КПП с палестинской стороны, ремонт дороги у перехода может затянуться, поэтому не исключено, что проезд первых машин в Газу будет отложен. Как рассказал телеканалу Al Hadath представитель ООН, ожидается, что «первая партия гуманитарной помощи населению палестинского сектора Газа будет доставлена в течение ближайших двух дней».

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