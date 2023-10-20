На противодействие КНР и РФ Белый дом запросил у Конгресса США еще $2 млрд
21:45 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Запрос администрации также касается расширения поддержки союзников и партнеров в нашей стратегической конкуренции с КНР. <…> Критически важно, чтобы мы не ослабляли внимание к <…> интегрированному сдерживанию в регионах Индийского и Тихого океанов», — говорится в справочных документах, распространенных Белым домом. По его замыслу, «это [дополнительное] финансирование укрепит сдерживание, обеспечит поддержу ключевым союзникам и партнерам, сталкивающимся со все более напористой КНР, а также обеспечит поддержку тем партнерам, которые уходят от российской военной техники».
Конкретные детали в документах не приводятся. Вместе с тем американская пресса и неправительственные эксперты единогласно говорят о том, что запрос в части АТР призван главным образом расширить оказание помощи Тайваню.
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