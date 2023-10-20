США и ЕС убедили Израиль отложить начало операции ради переговоров об освобождении заложников
22:30 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры с радикальным палестинским движением могут окончиться неудачей, отмечают собеседники издания, попросившие об анонимности. Однако есть некоторые признаки того, что ХАМАС может согласиться отпустить хотя бы часть некоторых мирных жителей, взятых в заложники 7 октября, не требуя при этом от Израиля освобождения палестинских заключенных.
Отмечается, что Израиль под давлением Вашингтона согласился повременить с началом операции.
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