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США и ЕС убедили Израиль отложить начало операции ради переговоров об освобождении заложников

22:30 20.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Евросоюз требуют от Израиля отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы выиграть время для секретных переговоров с ХАМАС об освобождении заложников, которые ведутся при участии Катара. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Переговоры с радикальным палестинским движением могут окончиться неудачей, отмечают собеседники издания, попросившие об анонимности. Однако есть некоторые признаки того, что ХАМАС может согласиться отпустить хотя бы часть некоторых мирных жителей, взятых в заложники 7 октября, не требуя при этом от Израиля освобождения палестинских заключенных.

Отмечается, что Израиль под давлением Вашингтона согласился повременить с началом операции.

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