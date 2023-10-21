Переговоры с ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились — WSJ
08:30 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, которые вели США, Израиль и Катар, провалились. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их сведениям, среди условий сделки обсуждалось временное прекращение огня, возобновление Израилем снабжения сектора Газа водой и активизация поставок гуманитарной помощи в анклав.
Издание отмечает, что обсуждение этого вопроса с боевиками проходит тяжело. На протяжении первой недели после эскалации конфликта радикальное движение не вступало в переговоры о судьбе захваченных ими мирных граждан, кроме того, точное местонахождение всех заключенных не было известно даже ХАМАС.
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