Генерал-полковник Афзалов стал новым главкомом ВКС РФ вместо Суровикина
08:40 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России (ВКС РФ) вместо генерала армии Сергея Суровикина. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к ВКС.
«Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС», — сказал собеседник агентства.
До назначения Афзалов был временно исполняющим должность главкома ВКС РФ.
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