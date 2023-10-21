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НОВОСТИ

Генерал-полковник Афзалов стал новым главкомом ВКС РФ вместо Суровикина

08:40 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России (ВКС РФ) вместо генерала армии Сергея Суровикина. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к ВКС.

«Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС», — сказал собеседник агентства.

До назначения Афзалов был временно исполняющим должность главкома ВКС РФ.

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