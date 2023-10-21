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Республиканцы потребовали от Байдена разъяснений после обнаружения чека на его имя

08:50 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конгрессмены-республиканцы публично потребовали от американского лидера Джо Байдена разъяснить обстоятельства получения им в 2018 году чека на $200 тыс. от брата, который в то время поддерживал деловые связи с компанией Americore. Соответствующее заявление опубликовано на сайте комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США.

Комитет, как уточнил его председатель Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки), получил банковскую информацию о «прямом платеже в размере $200 тыс. Джо Байдену от [его младшего брата] Джеймса и [супруги последнего] Сары Байденов». Как следует из заявления, Джеймсу Байдену в 2018 году выплатила $600 тыс. компания Americore. Она в то время была «оператором больниц» и сталкивалась с финансовыми трудностями. Как следует из опубликованных позднее документов, касающихся банкротства Americore, в компании поддерживали связи с Джеймсом Байденом, поскольку считали, что «его фамилия могла открывать двери». В фирме также полагали, что Джеймс Байден может содействовать получению «крупных инвестиций с Ближнего Востока, опираясь на политические связи».

«Americore 1 марта 2018 года перевела кредит в размере $200 тыс. на личный банковский счет Джеймса и Сары Байденов, не на их деловой банковский счет. В тот же день Джеймс Байден выписал чек на $200 тыс. с того же личного банковского счета Джо Байдену», — подчеркнули в комитете. В нем уточнили, что Джеймс Байден выписал данный чек якобы для «выплаты займа». Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса.

Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США «должен ответить на вопросы американцев». «Есть ли у него документы, подтверждающие, что он одолжил столь крупную сумму его брату, и каковы условия данных финансовых договоренностей? Были ли у него такие же финансовые договоренности с другими членами семьи, в рамках которых он получил такие крупные выплаты? Знал ли он, что в тот же день, когда Джеймс Байден выписал ему чек на $200 тыс., Джеймс Байден получил заем точно на такую же сумму в результате дел с компанией, которая сталкивалась с финансовыми трудностями и терпела крах?» — указал законодатель.

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