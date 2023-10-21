Израиль не будет менять планы по началу наземной операции в секторе Газа — СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Освобождение двух граждан США, взятых в заложники ХАМАС, не повлияет на планы Израиля по началу наземной военной операции против этой радикальной группировки. Об этом сообщили новостному порталу Ynet высокопоставленные израильские чиновники.

Комментарии неназванных представителей израильских властей прозвучали в то время, когда правительства США и нескольких европейских стран пытаются убедить Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, рассчитывая, что дальнейшие переговоры приведут к освобождению большего числа заложников.

Ранее движение ХАМАС заявило, что его боевое крыло — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — освободило двух граждан США, взятых в заложники во время нападения на Израиль. Затем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что освобожденные заложники находятся с сотрудниками Международного комитета Красного Креста.

Позже канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение заложников.