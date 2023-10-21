Перечень преступлений, за которые прекращают приобретенное гражданство РФ, вырос в 4 раза
09:30 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства России, увеличился почти в четыре раза — с 18 до 64 статьей Уголовного кодекса РФ. Это следует из сравнения ныне действующего и принятого законов о гражданстве, которое провел ТАСС.
В законе о гражданстве, принятом в 2002 году и действующем в настоящее время, содержатся 18 статьей, преступления по которым влекут прекращение российского гражданства. Преимущественно они касаются преступлений террористической (ст. 205, 205.1, ч. 2, 205.2, 205.3-205.5, ч. 4. ст. 211, ст. 361 УК РФ) и экстремистской (ст. 282.1-282.3 УК РФ) направленности. Также в перечень преступлений включены статьи о захвате заложника (ст. 206 УК РФ), организации незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ), насильственном захвате власти и посягательстве на жизнь государственного деятеля (ст. 278-277 УК РФ), нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ), вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ), диверсии (ст. 281 УК РФ).
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