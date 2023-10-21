США отправили посольствам в 100 странах документ о влиянии РФ на выборы

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США разослали посольствам в 100 странах документ о влиянии России на выборы. По данным Госдепа, для того, чтобы «подорвать общественное доверие» к этим процессам, Москва использует «шпионов, соцсети и СМИ».

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, американская разведка зафиксировала 11 подобных случаев в девяти странах, включая США. О каких прецедентах идёт речь, не уточняется. Собеседник агентства утверждает, что РФ активировала влияние на избирательные процессы после выборов в США в 2020 году и пандемии коронавируса.