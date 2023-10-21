США отправили посольствам в 100 странах документ о влиянии РФ на выборы
10:00 21.10.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
США разослали посольствам в 100 странах документ о влиянии России на выборы. По данным Госдепа, для того, чтобы «подорвать общественное доверие» к этим процессам, Москва использует «шпионов, соцсети и СМИ».
Как пишет Reuters со ссылкой на источники, американская разведка зафиксировала 11 подобных случаев в девяти странах, включая США. О каких прецедентах идёт речь, не уточняется. Собеседник агентства утверждает, что РФ активировала влияние на избирательные процессы после выборов в США в 2020 году и пандемии коронавируса.
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