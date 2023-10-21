Минспорт России предложил провести часть Игр дружбы в Минске
10:30 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство спорта РФ предложило провести часть соревновательной программы Игр дружбы в Минске. Об этом на расширенном заседании коллегий Министерства спорта РФ и Министерства спорта и туризма Белоруссии на форуме «Россия — спортивная держава» сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Первые Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года. Из российских городов соревнования примут Москва и Екатеринбург.
«Мы предлагали, и сейчас вопрос на рассмотрении находится по включению Минска в качестве одного из городов — организаторов Игр дружбы. Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнеров этого проекта. Наши предложения сформулированы руководителям правительства, в дальнейшем внесем на утверждения президентам наших стран», — сказал Матыцин.
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