США и Израиль изучают возможность создания в Газе временного правительства — Bloomberg

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Израиль обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских государств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, обсуждения сторон находятся на ранней стадии и будут зависеть от развития событий в палестино-израильском конфликте, в частности наземной операции израильских войск.