Минэкономразвития рекомендовало туроператорам РФ приостановить продажу туров в Израиль
11:30 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство экономического развития и торговли РФ рекомендовало туристическим операторам и агентствам приостановить продажу туров в Израиль, Иорданию, Ливан и на территории Палестины.
«Минэкономразвития России рекомендует <…> российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Также ведомство рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в вышеперечисленные страны в туристических целях до нормализации обстановки.
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