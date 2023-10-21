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Минэкономразвития рекомендовало туроператорам РФ приостановить продажу туров в Израиль

11:30 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство экономического развития и торговли РФ рекомендовало туристическим операторам и агентствам приостановить продажу туров в Израиль, Иорданию, Ливан и на территории Палестины.

«Минэкономразвития России рекомендует <…> российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Также ведомство рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в вышеперечисленные страны в туристических целях до нормализации обстановки.

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