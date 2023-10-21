Экс-премьер Пакистана Шариф возвращается в страну после четырех лет политического изгнания

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Пакистана, основатель и лидер политической партии «Пакистанская мусульманская лига» (фракция Наваза) Наваз Шариф возвращается в исламскую республику после четырех лет нахождения в политическом изгнании. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его данным, специальный чартерный рейс с политиком на борту вошел в воздушное пространство Пакистана и движется в сторону Исламабада.