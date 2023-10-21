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Правительство РФ утвердило обновленное положение о присвоении ученых званий

13:00 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство утвердило обновленное положение о присвоении ученых званий доцента и профессора, оно начнет действовать с 1 сентября 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«С 1 сентября 2024 года в России начнет действовать обновленное положение о присвоении ученых званий доцента и профессора», — говорится в сообщении.

Одним из главных изменений является сокращение сроков рассмотрения необходимых для присвоения ученого звания документов — со 125 до 100 дней. «Это стало возможным благодаря результатам эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, запущенного в 2021 году», — дополняет кабмин.

Как отмечается на сайте правительства, соискателям званий доцента и профессора в качестве написанных учебников или учебных пособий разрешается заявлять разработанные ими онлайн-курсы. «Они должны размещаться на интернет-сайте вуза и использоваться в учебном процессе», — уточняется в сообщении.

Кабмин напомнил, что соискателю на ученое звание доцента необходимо предоставить не менее 20 написанных им самим или в соавторстве учебных изданий или научных трудов, на звание профессора — 50. Кроме того, у специалиста, претендующего на получение звания профессора, должна быть ученая степень доктора наук, отмечается на сайте правительства.

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