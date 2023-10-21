Вяльбе заявила о привилегированном положении футбола и хоккея в России
14:00 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Футболу и хоккею в России уделяется гораздо больше внимания, нежели другим видам спорта, в том числе в вопросе создания инфраструктуры. Об этом ТАСС заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на полях форума «Россия — спортивная держава» в Перми.
Ранее в рамках форума прошел Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, посвященный вопросам развития и оснащения спортивной инфраструктуры. В субботу на форуме состоялось обсуждение выработанных на основе совместного анализа инициатив и рекомендаций по итогам заседания Совета.
«Надеюсь, что мы все-таки сделаем сейчас хороший протокол, всем его отправим. Потому что реально наша инфраструктура оставляет желать лучшего — нельзя развивать в стране только футбол и хоккей», — сказала Вяльбе.
«Надо же как-то и о других видах спорта думать. Мы реально все время на каком-то последнем месте. Я вчера даже обиделась на то, что в ролике о Спартакиаде лыжных гонок нет. Ночью переделали, конечно, извинились, но мы все время по какому-то остаточному явлению, меня это начинает уже как-то бесить», — добавила она.
НОВОСТИ
- 15:15 21.10.2023
- На V Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме компании двух стран заключили около 20 соглашений
- 15:00 21.10.2023
- Силы РФ за сутки уничтожили три танка ВСУ в районе Работина — Рогов
- 13:00 21.10.2023
- Правительство РФ утвердило обновленное положение о присвоении ученых званий
- 12:42 21.10.2023
- Собянин: Обновленные речные вокзалы Москвы уже посетили 2,5 млн человек
- 12:30 21.10.2023
- В Швеции ожидают ратификации Турцией заявки в НАТО к концу ноября
- 12:00 21.10.2023
- Экс-премьер Пакистана Шариф возвращается в страну после четырех лет политического изгнания
- 11:30 21.10.2023
- Минэкономразвития рекомендовало туроператорам РФ приостановить продажу туров в Израиль
- 11:00 21.10.2023
- США и Израиль изучают возможность создания в Газе временного правительства — Bloomberg
- 10:30 21.10.2023
- Минспорт России предложил провести часть Игр дружбы в Минске
- 10:00 21.10.2023
- США отправили посольствам в 100 странах документ о влиянии РФ на выборы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать