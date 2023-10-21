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Вяльбе заявила о привилегированном положении футбола и хоккея в России

14:00 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Футболу и хоккею в России уделяется гораздо больше внимания, нежели другим видам спорта, в том числе в вопросе создания инфраструктуры. Об этом ТАСС заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на полях форума «Россия — спортивная держава» в Перми.

Ранее в рамках форума прошел Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, посвященный вопросам развития и оснащения спортивной инфраструктуры. В субботу на форуме состоялось обсуждение выработанных на основе совместного анализа инициатив и рекомендаций по итогам заседания Совета.

«Надеюсь, что мы все-таки сделаем сейчас хороший протокол, всем его отправим. Потому что реально наша инфраструктура оставляет желать лучшего — нельзя развивать в стране только футбол и хоккей», — сказала Вяльбе.

«Надо же как-то и о других видах спорта думать. Мы реально все время на каком-то последнем месте. Я вчера даже обиделась на то, что в ролике о Спартакиаде лыжных гонок нет. Ночью переделали, конечно, извинились, но мы все время по какому-то остаточному явлению, меня это начинает уже как-то бесить», — добавила она.

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