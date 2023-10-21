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НОВОСТИ

Собянин: Обновленные речные вокзалы Москвы уже посетили 2,5 млн человек

12:42 21.10.2023

Модернизированные Северный и Южный речные вокзалы в Москве с начала 2023 года посетили 2,5 млн человек. По словам мэра Сергея Собянина, из этих вокзалов можно отправиться в круизы в 30 крупных городов и туристических центров России. Кроме того, на территориях этих вокзалов можно с комфортом провести свободное время – там уже состоялось около 500 мероприятий.

По словам градоначальника, отреставрированный три года назад Северный речной вокзал превратился в площадку для крупных городских событий. Там, например, проводили День Московского транспорта, ретроралли «Московская осень» и Мотодня. В конце апреля после модернизации открылся Южный речной вокзал где теперь регулярно проходят спортивные тренировки, концерты, художественные мастер-классы и кинопоказы.

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