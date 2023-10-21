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Силы РФ за сутки уничтожили три танка ВСУ в районе Работина — Рогов

15:00 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потерял три танка в районе села Работино в Запорожской области, еще одна украинская боевая машина получила повреждения, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Была попытка противника прорваться в районе Работина с помощью бронетехники, но неудачная. За сутки подбито три танка, один „подранок“ ушел», — сказал Рогов.

Собеседник агентства добавил, что ВСУ также проявляют активность в районе села Вербового. «Противник использует кассетные боеприпасы и планирующие бомбы. Мы отвечаем ТОСами и ФАБами (тяжелыми огнеметными системами и фугасными авиабамбами — прим. ТАСС)», — отметил Рогов. Он добавил, что ВСУ также активизировались в районе села Копани.

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