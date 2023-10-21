До 700 тыс. жителей в секторе Газа уже переместились на юг анклава — ЦАХАЛ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 700 тысяч жителей северной части сектора Газа уже выехали в южную часть анклава. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Около 700 тыс. жителей сектора переместились южнее Вади-Газы (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине — прим. ТАСС)», — сказал Хагари.

ЦАХАЛ более недели назад начал призывать жителей северной части сектора Газа покинуть свои дома из-за военной операции, «проводимой в этом районе в ответ на террористические атаки ХАМАС».