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До 700 тыс. жителей в секторе Газа уже переместились на юг анклава — ЦАХАЛ

16:00 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 700 тысяч жителей северной части сектора Газа уже выехали в южную часть анклава. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Около 700 тыс. жителей сектора переместились южнее Вади-Газы (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине — прим. ТАСС)», — сказал Хагари.

ЦАХАЛ более недели назад начал призывать жителей северной части сектора Газа покинуть свои дома из-за военной операции, «проводимой в этом районе в ответ на террористические атаки ХАМАС».

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