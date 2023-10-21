ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Угледара и Водяного — МО РФ

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара и Водяного Донецкой Народной Республики. Всего на южнодонецком направлении противник потерял до 140 человек, сообщили в Минобороны РФ.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск „Восток“ во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что противник потерял до 140 военнослужащих и три автомобиля.