Началась смена парадигмы функционирования мирового экономического пространства — Белоусов
18:00 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что в настоящий момент происходит смена парадигмы функционирования мирового экономического пространства. Его выступление на пленарной сессии форума «Сделано в России» приводит по итогам мероприятия сайт правительства.
Международный экспортный форум «Сделано в России» проходил в Москве 19–20 октября. Организатор — Российский экспортный центр — госинститут поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих поддержку российским экспортерам. ТАСС — генеральный информационный партнер.
«Если раньше ключевым фактором успеха была эффективность встраивания в систему мировой экономической торговли, то сегодня это парадигма формирования собственной стратегической устойчивости. Страны, обладающие таким потенциалом, сегодня должны обеспечить себе и своим партнерам стратегическую определенность, которая базируется на использовании тех или иных ресурсов», — сказал Белоусов.
Он добавил, что США и страны ЕС, прежде всего ФРГ, создают собственные долгосрочные проекты, по которым будут развивать свои анклавы. «Этот процесс анклавизации уже идет и, с моей точки зрения, продлится по крайней мере до конца текущего, а скорее всего, затронет и часть следующего десятилетия», — сказал Белоусов.
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