Четыре человека заключены под стражу на Кипре после взрыва у посольства Израиля
18:30 21.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре человека, задержанных кипрской полицией после взрыва у посольства Израиля в Никосии, заключены под стражу на 6 дней. Об этом сообщили журналистам представители правоохранительных органов.
Все четверо подозреваемых ранее предстали перед окружным судом Никосии, где им были предъявлены обвинения в попытке уничтожения имущества с применением взрывчатых веществ, хранении и использовании взрывчатых веществ, а также хранении холодного оружия.
Небольшое взрывное устройство сработало в 01:37 (время совпадает с мск) в субботу в 30 метрах от посольства Израиля в Никосии. При этом никто не пострадал, ущерба собственности причинено не было. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и эксперты по взрывчатым веществам обнаружили металлический предмет, содержащий небольшое количество взрывчатого материала, который обычно используется в пиротехнике.
Полицейские задержали четырех молодых людей в возрасте от 17 до 21 года, двое из которых на момент ареста находились в машине, припаркованной неподалеку от места происшествия. В автомобиле обнаружено холодное оружие. Правоохранителям предстоит доказать причастность указанных лиц к взрыву. Полиция объявила в розыск еще трех человек, которые, как предполагается, связаны с задержанными.
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