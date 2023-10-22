До +4С и небольшой дождь прогнозируют синоптики в Москве на 22 октября

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшой дождь по области во второй половине дня и температура воздуха до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 2 до 4 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до 2 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.