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Иран может войти в зону свободной торговли с ЕАЭС до конца текущего года - СМИ

09:17 22.10.2023 Источник: Газета.Ru

Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном планируется подписать до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белоруссии, передает агентство БелТА .

Согласно заявлению белорусского правительства по итогам заседания Совета ЕЭК, работа по проекту соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном завершена. Уточняется, что в повестку дня заседания было включено 33 вопроса, в том числе в области международного сотрудничества, а также технического и таможенно-тарифного регулирования.

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