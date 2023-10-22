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НОВОСТИ

Власти ФРГ сообщают о рекордном за последние семь лет наплыве нелегальных мигрантов

10:45 22.10.2023 Источник: Газета.Ru

В Германию в сентябре текущего года незаконно прибыли свыше 21 тыс. человек, подобная динамика не наблюдалась в ФРГ с февраля 2016 года, - сообщают СМИ в Германии. По информации прессы, больше семи лет назад в Германию прибыли 25 650 мигрантов.

Актуальная информация по ситуации с мигрантами в сентябре приведена МВД 21 октября. Всего за сентябрь 2023 года число мигрантов в ФРГ возросло на 21 366 человек, пояснили в правоохранительных органах.

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