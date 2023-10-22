В Минобороны ФРГ считают, что Украине нужно от Германии больше денег, чем те, что заложены в бюджет -СМИ

12:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны ФРГ обеспокоено тем, что в представленном Минфином проекте бюджета на 2024 год не хватает более 5 млрд евро на военную помощь Украине. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ МО ФРГ.

По информации издания, министр финансов Кристиан Линднер заложил на 2024 год 4 млрд евро для украинских вооруженных сил (ВСУ). Это, в частности, 3,1 млрд евро на уже одобренные проекты, 770 млн евро зарезервировано на поддержку по линии МИД Германии и 120 млн евро — на новые военные проекты.

Как считает Минобороны ФРГ, потребности ВСУ гораздо выше. Ведомство ожидает, что Киев дополнительно запросит в следующем году около 5,22 млрд евро, и перечисляет, на что необходимы будут средства.