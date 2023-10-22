В Минобороны ФРГ считают, что Украине нужно от Германии больше денег, чем те, что заложены в бюджет -СМИ
12:26 22.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации издания, министр финансов Кристиан Линднер заложил на 2024 год 4 млрд евро для украинских вооруженных сил (ВСУ). Это, в частности, 3,1 млрд евро на уже одобренные проекты, 770 млн евро зарезервировано на поддержку по линии МИД Германии и 120 млн евро — на новые военные проекты.Как считает Минобороны ФРГ, потребности ВСУ гораздо выше. Ведомство ожидает, что Киев дополнительно запросит в следующем году около 5,22 млрд евро, и перечисляет, на что необходимы будут средства.
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