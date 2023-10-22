0
0
0
НОВОСТИ

В Минобороны ФРГ считают, что Украине нужно от Германии больше денег, чем те, что заложены в бюджет -СМИ

12:26 22.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны ФРГ обеспокоено тем, что в представленном Минфином проекте бюджета на 2024 год не хватает более 5 млрд евро на военную помощь Украине. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на конфиденциальный документ МО ФРГ.

По информации издания, министр финансов Кристиан Линднер заложил на 2024 год 4 млрд евро для украинских вооруженных сил (ВСУ). Это, в частности, 3,1 млрд евро на уже одобренные проекты, 770 млн евро зарезервировано на поддержку по линии МИД Германии и 120 млн евро — на новые военные проекты.

Как считает Минобороны ФРГ, потребности ВСУ гораздо выше. Ведомство ожидает, что Киев дополнительно запросит в следующем году около 5,22 млрд евро, и перечисляет, на что необходимы будут средства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:45 22.10.2023
Власти ФРГ сообщают о рекордном за последние семь лет наплыве нелегальных мигрантов
0
216
09:17 22.10.2023
Иран может войти в зону свободной торговли с ЕАЭС до конца текущего года - СМИ
0
392
09:00 22.10.2023
До +4С и небольшой дождь прогнозируют синоптики в Москве на 22 октября
0
266
21:00 21.10.2023
Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок
0
1029
20:30 21.10.2023
Шрёдер считает разумным ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток — 2»
0
964
20:00 21.10.2023
Около 100 тыс. жителей Лондона вышли на улицы в знак поддержки Палестины
0
908
19:30 21.10.2023
Задержаны мигранты, оскорбившие самарского губернатора - Хинштейн
0
1117
19:00 21.10.2023
Звуки взрыва в Бердянске объяснили уничтожением боеприпасов
0
948
18:30 21.10.2023
Четыре человека заключены под стражу на Кипре после взрыва у посольства Израиля
0
728
18:00 21.10.2023
Началась смена парадигмы функционирования мирового экономического пространства — Белоусов
0
864

Возврат к списку