В Европе опасаются резкого роста цен на газ зимой и планируют принятие мер
13:45 22.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечает издание, в Еврокомиссии заявили представителям государств — членов сообщества об «отсутствии указаний на какие-либо негативные эффекты» от введения динамического потолка цен на газ в феврале этого года. По словам высокопоставленных чиновников и дипломатов ЕС, с которыми говорили сотрудники издания, в Брюсселе опасаются нового газового кризиса зимой, несмотря на то, что ранее цены стабилизировались, а газовые хранилища в европейских странах заполнены до рекордно высокого уровня.
«Мы не знаем, что произойдет в этом году. В Израиле образовалась сложная ситуация, и мы не знаем, как это отразится на поставках [энергоносителей] с Ближнего Востока», — заявил собеседник издания, добавив, что в этой ситуации Европе «будет полезно иметь запасной вариант».
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