В Европе опасаются резкого роста цен на газ зимой и планируют принятие мер

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз планирует сохранить в действии механизм коррекции цен на газ, опасаясь их резкого роста зимой из-за ситуации на Ближнем Востоке и подрыва газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС.

Как отмечает издание, в Еврокомиссии заявили представителям государств — членов сообщества об «отсутствии указаний на какие-либо негативные эффекты» от введения динамического потолка цен на газ в феврале этого года. По словам высокопоставленных чиновников и дипломатов ЕС, с которыми говорили сотрудники издания, в Брюсселе опасаются нового газового кризиса зимой, несмотря на то, что ранее цены стабилизировались, а газовые хранилища в европейских странах заполнены до рекордно высокого уровня.

«Мы не знаем, что произойдет в этом году. В Израиле образовалась сложная ситуация, и мы не знаем, как это отразится на поставках [энергоносителей] с Ближнего Востока», — заявил собеседник издания, добавив, что в этой ситуации Европе «будет полезно иметь запасной вариант».